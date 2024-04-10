Великобритания может отправить войска в Украину вслед за Францией |
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан |
Ушел из жизни нобелевский лауреат |
Живущий в Юхары Аскипара армянин признался в геноциде азербайджанцев (видео) |
Ильхам Алиев обнародовал публикацию в связи с праздником Рамазан |
В Госдуме исключили мобилизацию |
УЕФА не будет переносить матчи Лиги чемпионов из-за угроз ИГ |
МИД Азербайджана поздравляет соотечественников |
Наши позиции в направлении Нахчывана подверглись обстрелу |
Главное Общество

В Азербайджане задержаны 87 лиц, находящихся в розыске

В Азербайджане задержаны 87 лиц, находящихся в розыске

Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было раскрыто 45 преступлений, зарегистрированных на территории страны 9 апреля, а также 18 нераскрытых преступлений, связанных с предыдущими периодами,  сообщили в МВД.

Было отмечено, что в общей сложности задержано 87 человек, находившихся в розыске (в том числе 67 человек в качестве должников).

«Выявлено 20 фактов, связанных с наркотиками, и 7 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 39 человек», – говорится в информации ведомства.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане задержаны 87 лиц, находящихся в розыске
Общество

В Азербайджане задержаны 87 лиц, находящихся в розыске

2024/04/10, 10:26
В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы

2024/04/10, 10:20
Аллахшукур Пашазаде: "Армянская церковь пропагандирует реваншизм"
Общество

Аллахшукур Пашазаде: «Армянская церковь пропагандирует реваншизм»

2024/04/10, 09:46
В Баку совершается праздничный намаз
Общество

В Баку совершается праздничный намаз

2024/04/10, 09:33
Мехрибан Алиева поздравила народ с Рамазан Байрамы
Общество

Мехрибан Алиева поздравила народ с Рамазан Байрамы

2024/04/10, 09:00
32 года со дня образования военной полиции Азербайджана
Общество

32 года со дня образования военной полиции Азербайджана

2024/04/10, 00:16
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
Общество

В Азербайджане отмечается праздник Рамазан

2024/04/10, 00:03
В Москве пройдет мероприятие памяти Тагиева
Общество

В Москве пройдет мероприятие памяти Тагиева

2024/04/09, 23:47
Живущий в Юхары Аскипара армянин признался в геноциде азербайджанцев (видео)
Общество

Живущий в Юхары Аскипара армянин признался в геноциде азербайджанцев (видео)

2024/04/09, 22:29