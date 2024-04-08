Экспертиза признала невменяемым Ахмеда Ахмедова

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Стало известно заключение психологической экспертизы Ахмеда Ахмедова, признанного виновным в убийстве членов своей семьи.

Cогласно заключению врачей-экспертов, Ахмед Ахмедов совершил убийство, находясь в невменяемом состоянии, и страдает психическим заболеванием, пишет АПА.

Заключение передано следственному органу.

13 февраля на территории города Баку были убиты Мехман Ахмедов (1972 г.р.), Бикя Ахмедова (1977 г.р.) и их сын (2015 г.р.). Подозреваемый в убийстве Ахмед Ахмедов (1999 г.р.) был задержан сотрудниками полиции. После этого возникли обоснованные подозрения в том, что А.Ахмедов таким же образом расправился со своей сестрой Эльмирой Ахмедовой и ее пятилетней дочерью.

По данному факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) УК АР.