Марк Аврелий тоже «оказался» армянином

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Точно замечено, что человек всегда говорит о том, чего ему не хватает. Этой слабостью страдают многие. Классический пример – хайское племя, неустанно твердящее о собственной древности, своем величии и исторических заслугах перед цивилизацией. Как только представляется случай, они незамедлительно приступают к лекциям, уча всех искусству бережного отношения к истории и цивилизации. Этим занимаются не только их ученые и специалисты, расписавшиеся под «уникальными открытиями», но и водители московских автопарков, слесари тепловых станций Сочи, сапожники Тбилиси, а также сотрудники зарубежных учебных заведений, которым сам бог Ара велел пропагандировать ворованное «хайское наследие».

Поводом для нового всплеска армянского менторства стали высказывания пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая в одном из недавних комментариев причислила Армению к древнейшей цивилизации с многовековой историей, что как будто бы выгодно отличает ее от культуры Европейского Союза.

Мысли вслух иностранцев по этой теме всегда ложатся бальзамом на сердце армян, ибо в хайском окружении давно и бесповоротно уверовали в то, что вся мировая цивилизация берет начало от армян. Ну, раз Иисуса Христа и Иоганна Себастьяна Баха причислили к своим, чего уж дальше размышлять. На всем мировом наследии стоит хайская печать, и с этим надобно смириться.

Не имеет смысла копаться в причинно-следственных мотивах высказываний российской мидовской представительницы. Высказала она свои соображения, и сменила тему. Но не в традициях армян оставлять важнейшую из всех тем на полпути. Как же без дискуссий и размышлений, коль речь об армянской цивилизации?! Тем более в наши дни, когда вопрос интеграции хаев в западный полюс вскружил армянам головы. Впору не только толковать, но и новые открытия делать.

Начавшийся медовый месяц Армении с западным сообществом как актуальная тема у всех на устах. Дабы не обойти важное мимолетным вниманием, из Иревана посыпались душещипательные подробности исторического характера и назидания.

В почетном ряду великих цивилизаций хайская стоит на первой позиции, и сомнений этому быть не может. Менторы настойчиво напоминают, что Евросоюз представляет собой конгломерат культур, в ряду которых достойные, что прошли славные исторические пути. В Армении, как в стране великих людей и вундеркиндов, не с чужих слов знают, насколько важно гордиться древними истоками и пропагандировать их. Для убедительности ссылаются, внимание (!), на наследие Урарту, «Великой Армении», Киликии.

Авторитетные ученые, гранды известных университетов и исследовательских центров давно и убедительно доказали, что хаи никакого отношения к вышеназванным образованиям (кроме «Великой Армении») не имеют. Они банально присваивают себе наследие Урарту и Киликии, не приводя научных доказательств, однако от этого древние государства не стали армянскими.

Касательно же «Великой Армении» исторических свидетельств, карт и подтверждений в анналах о ее существовании нет в природе. Одни мифы, фантазии и вымышленные доказательства, точнее, лжесвидетельства и фальсификации.

Посему как подлинность истории цивилизаций, существовавших на территории Старого континента, доказана, армяне пристегивают себя к ним, будто бы между ними в древности имелись связи. В чувствительной теме фальсификаторы наловчились подводить доказательную базу из мыльно-пенистых фактов. Ссылаются не на известных и грамотных исследователей, а исключительно на собственных, то есть своих лжеученых. Так вот, вещатель-первооткрыватель сообщает о невероятно ценной значимости интервью одного своего соплеменника, в котором тот доказывает факты наличия связей «древних хаев» с современниками из Греции и Рима.

Речь об интервью профессора-социолога Георгия Дерлугьяна, которому как будто бы невероятно подфартило приобрести на международном аукционе монету, внимание (!) – древнеримский динарий времен императора Марка Аврелия (64 год н.э.). На ней, оказывается, высечены два слова «Imperator Armeniacus», что означает Император Армянский.

А раз император армянский, стало быть, и империя армянская? Герой интервью, представляющийся социологом-профессором, является представителем американского университета в ОАЭ, и сказать, что выделяется особыми заслугами перед научным сообществом, нет оснований. Классический говорун с демагогическими наклонностями. Соплеменники очень уж интенсивно его пиарят в интернет-пространстве. Однако сказать, что у него есть большая аудитория, невозможно. Да и по публикациям и комментариям он больше смахивает на политолога средней руки, чем на состоявшегося ученого. Компиляция и сумбур – его характерные показатели. Но не в том интрига.

Присосавшись к отряду ученых, такие серые исследователи занимаются засорением научной среды, насыщая ее разрушительным и зловредным контентом. Кстати заметить, что армянская наука сильно грешит этим, нахраписто навязывая серьезным исследователям высосанные из пальца «открытия и свидетельства».

Обильно вбрасывая в научную среду фейковые свидетельства, армянские «ученые» только осложняют работу достойным специалистам. Последним приходится потом тратить уйму времени и усилий на научную дезинфекцию, избавление тонкой среды от чудовищных и дурно пахнущих фальсификаций. Занимаясь позорной перепасовкой в сфере важных и серьезных исследований, армяне, вне зависимости от того, кого и какой центр представляют, промышляют только тем, что за уши притягивают чужую историю, чужое богатство в загаженное армянское лоно.

Если уж говорить об истории Армении, то ей всего-то два столетия. Да, никто не отрицает, что они в разные времена жили в разных ареалах. Даже название нации двоится, и вообще редчайший случай. Живя в древнем государстве Арминия, в том самом, которое покорилось древнеперсидскому царю Дарию первому, они нарекли себя армянами. Но сами себя в своей среде именуют хаями.

В силу особенностей национального характера, им всегда жилось трудно в границах других культур и субкультур. Склонность к фальши и двурушничеству, неблагонадежность и невосприимчивость к прогрессивному всегда оборачивались для них недоброжелательностью титульных общностей. Пафосно утверждают, будто бы в прошлом их страна, «будучи ближневосточной и кавказской», была интегрирована в тогдашние европейские политические структуры. В качестве доказательства приводят пустые и недоказанные свидетельства. Но не в этом суть, а в другом: встает резонный вопрос: как одновременно один и тот же народ может называться и ближневосточным, и кавказским?! Разве эти регионы географически граничат друг с другом? Нет же.

Ну Бог с ними, крючкотворцами. Все бы ничего, если бы сами себя путали, но они же морочат голову сообществу беспрерывным нытьем и россказнями об историчности собственной культуры. Мировая наука тоже порядком натерпелась, очень устала от назойливого хайского фактора. Уж настолько он приставуч и занудлив, что банально достает.

Ударяясь в пустое высокомерие, они важно не рекомендуют примешивать доисторические нарративы в современную жизнь, мол, то, что было нормальным в мрачные века, не должно иметь место в нынешние времена. Бичуют пытки, рабовладение, жертвоприношения и насилие, а также калечение людей, захват территорий соседа по праву сильного, узурпацию власти и прочие пороки. В самый раз вопросить: а вы сами-то разве не культивировали все эти ужасы в недавнем прошлом на азербайджанских землях, когда варварски подорвали нормальную жизнь соседей? И как же понимать ваше ложное притворство?!

Разве азербайджанские города-призраки – это не ваших рук дело, или азербайджанские Хиросимы – не ваши творения?! И когда вы льете крокодиловые слезы о судьбе армян Карабаха, которых, дескать, изгнали, чего не было в реалиях, почему замалчиваете жуткую одиссею 230 тысяч азербайджанцев, которых жесточайшим образом подвергли этнической чистке в начале 90-х, оставив без крова и надежды?

Не вы ли, такие сердобольные и цивилизованные, что живьем сдирали кожу с азербайджанской девчонки, пригвожденной к оконной раме в Карабахе, на ее родине?! Помолчали бы. Уроды и мракобесы вроде зориев балаянов, сержов саргсянов, робертов кочарянов и иже с ними и есть представители отряда человекообразных из каменного века. Не стоит отпираться, что ужасов человеконенавистничества в вашем исполнении не было, все преступления зафиксированы.

Верно, что любой народ должен знать, помнить свою историю, свои обычаи, фольклор, должен чувствовать связь с родной землей. Но если общность утверждает, что находится на своей земле, и хочет самоопределиться, должен ли он сравнивать с землей города и поселки, уничтожать на корню жизненный ареал, как вы это сделали в Карабахе?

Так, научитесь же жить современными нарративами и расстаньтесь с варварством и дикостью. Призывая к этому других, не забудьте начать с себя.

Прежде чем читать проповеди, вернитесь к заповедям. Вы разучились отдавать должное тем, кто сыграл в вашей судьбе добрую роль. Отплатили азербайджанцам за гостеприимство черной неблагодарностью, ужасом Ходжалинского геноцида и сотен варварских преступлений. А теперь льете ушаты грязи и обвинения на россиян, которые, якобы, отвернулись от вас.

Не время ли признать, что от вандалов и извергов, а вы в последние тридцать с лишним лет проявили себя именно в этих качествах, всегда отворачиваются. Таким непредсказуемым и неадекватным не только в Европу, никуда нельзя. Оставайтесь в собственной коммуналке, подаренной вам азербайджанцами, и жрите друг друга.

Армения с ее ужасающей дикостью и мракобесием, увы, выбрала не будущее, не Европу, а прошлое, оставаясь на традициях эпохи варварства. А это серьезный повод, чтобы опасаться вашего же непредсказуемого будущего.

И вообще, высокая культура и цивилизация – это не про вас.

Тофик Аббасов