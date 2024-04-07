ДК «Шуша» открыл свои двери в Кайсери (фото)

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В турецком городе Кайсери состоялось открытие Дома культуры «Шуша».

На мероприятии присутствовали председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Мустафа Ялчын, глава муниципалитета Таласского района, профессор истории Университета Кайсери Хавва Сельчук Курт, профессор теории музыки Нигяр Аскерова и др., сообщает «Репорт».

Отметим, что перед Домом культуры установлен памятник, символизирующий источник «Иса-Булагы» в Шуше. Также здесь установлен мемориал жертвам Ходжалинского геноцида, на котором выгравированы имена всех 613 убитых армянами мирных ходжалинцев.