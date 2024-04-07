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ОЗА обвинила Петера Стано в провокации

ОЗА обвинила Петера Стано в провокации

Пресс-секретарь Европейского Союза (ЕС) Петер Стано раскрыл истинные намерения своей организации в провокационных заявлениях, которые он высказал в интервью армянской службе радио «Свобода» 6 апреля.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что в ответе на вопрос об Армении представитель Евросоюза подробно говорил о важности принципа территориальной целостности и тем самым пытался показать, что они придают значение международному праву. Он также поднял вопрос о создании условий для возвращения этнических армян в Азербайджан.

«Возникает простой вопрос – где был ЕС, когда Армения в течение 30 лет держала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана? Почему он до сих пор молчит о продолжении со стороны Армении оккупации 8 сел Азербайджана? Почему ЕС не поднимает вопрос о возвращении 300 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении в ходе последней волны этнических чисток и о массовом уничтожении азербайджанского культурного наследия в Армении?

Получается, что, поскольку с момента изгнания азербайджанцев из Армении прошло определенное время, их право на возвращение уже не актуально. Это величайшая несправедливость использовать тоску по Родине западных азербайджанцев, которую они испытывают на протяжении более 30 лет, против них.

Все это свидетельствует об этнической и религиозной предвзятости ЕС. Европейский Союз неискренен в отношении прав человека и международного права. Политика ЕС заключается в натравливании Армении против Азербайджана с использованием такого старого инструмента, как «право» армян в Азербайджане.

Мы категорически отвергаем провокационный подход ЕС и требуем положить ему конец», – подчеркивается в заявлении общины.

Было также отмечено, что в вопросе возвращения не должно быть допущено никакой дискриминации, должен соблюдаться принцип взаимности, а возвращение западных азербайджанцев, ожидающих своего возвращения более 30 лет, должно быть решено в первую очередь как приоритетный вопрос.

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