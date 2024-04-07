Маск предрек скорый конец человечества

123 Просмотров

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что человеческая цивилизация может просуществовать всего несколько сотен лет в случае, если не станет межпланетным видом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, возможно, всего несколько сотен лет», — заявил Маск.

По его словам, цивилизация должна сохранять свой уровень технологического развития, пока Марс не станет самодостаточной планетой, чего можно достичь в течение 20 лет.