Беспилотник атаковал воинскую часть в Приднестровье

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Россия рассматривает атаку на воинскую часть в непризнанном Приднестровье, в результате чего получила повреждения радиолокационная станция, как очередную провокацию, направленную на обострение и без того напряженной ситуации в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнула, что Москва ожидает тщательного расследования всех обстоятельств ЧП.

«Рассчитываем, что те, кто стоит за этой безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия», — добавила Захарова.