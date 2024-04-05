США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики |
Армяне открыли огонь в направлении Товузского района и пытались укрепить траншеи для провокаций |
Трибунал в отношении Путина создадут до конца года |
Алиев: Процессы идут в очень опасном направлении |
ЕС выделит Армении 270 млн евро, США – $65 млн |
В Брюсселе стартовал трехсторонний саммит США-Евросоюз-Армения: что известно |
ВСУ уничтожили шесть российских самолетов на аэродроме в Морозовске |
НАТО хочет предложить России Крым и все захваченные территории Украины |
Израиль приостановил работу 28 посольств из-за возможного удара Ирана |
Главное Мир

Установлен точный возраст Луны

Установлен точный возраст Луны

Американские астрономы из Университета штата Аризона вычислили время рождения Луны. Согласно их расчетам, спутник нашей планеты появился спустя 50 млн лет после формирования Солнечной системы. Исследование представили на 55-й ежегодной конференции о Луне и планетах (LPSC 2024).

Ученым известно, как именно образовалась Луна. Считается, что в ранней Солнечной системе планета размером с Марс под названием Тейя врезалась в Землю по касательной траектории. Эта катастрофа выбросила на орбиту гигантское количество материала, из которого затем и появилась Луна. Но до последнего времени было трудно точно сказать, когда именно это случилось, поскольку существующие свидетельства противоречивы.

Команда объединила основные теории и на их основании определила, что столкновение Земли с Тейей случилось через 50 млн лет после создания Солнечной системы чуть более 4,5 млрд лет назад. Затем последовал период охлаждения продолжительностью 10 млн лет. После этого Луна прошла цикл повторного нагревания, который длился 200 млн лет.

Вторичный нагрев спутника был вызван приливными силами, поскольку орбита Луны на ранней стадии существования не была стабильной. Приливные силы сжимали и растягивали небесное тело, расплавляя составляющие его породы. Такие же процессы наблюдаются на других лунах в Солнечной системе, включая луны Юпитера Европу и Ио.

Теги:
Из этой рубрики
Два аэропорта в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения
Мир

Два аэропорта в Нью-Йорке приостановили работу из-за землетрясения

2024/04/05, 20:26
США попросили Иран не наносить удары по американским объектам
Мир

США попросили Иран не наносить удары по американским объектам

2024/04/05, 20:07
Столтенберг: F-16 не станут для Украины "серебряной пулей"
Мир

Столтенберг: F-16 не станут для Украины «серебряной пулей»

2024/04/05, 19:50
США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики
Мир

США и Армения изучают возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики

2024/04/05, 19:32
Землетрясение неподалеку от Нью-Йорка прервало заседание Совбеза ООН (видео)
Мир

Землетрясение неподалеку от Нью-Йорка прервало заседание Совбеза ООН (видео)

2024/04/05, 19:28
Армения и "Евроюст" подписали соглашение
Мир

Армения и «Евроюст» подписали соглашение

2024/04/05, 18:46
Установлен точный возраст Луны
Мир

Установлен точный возраст Луны

2024/04/05, 17:50
Польша выделит свыше 200 млн долларов на охрану границы с Беларусью
Мир

Польша выделит свыше 200 млн долларов на охрану границы с Беларусью

2024/04/05, 17:38
Шарль Мишель обратился к Израилю: Младенцы и дети Газы умирают от недоедания
Мир

Шарль Мишель обратился к Израилю: Младенцы и дети Газы умирают от недоедания

2024/04/05, 17:27