Серж Саргсян: Встреча в Брюсселе приведет к обострению противостояния в регионе

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В условиях противостояния Запада и России встреча в Брюсселе приведет к обострению этого противостояния в нашем регионе. Об этом сегодня, 4 апреля, в беседе с журналистами заявил третий президент Армении Серж Саргсян, коснувшись предстоящей 5 апреля в Брюсселе встречи премьер-министра Никола Пашиняна, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена. Его слова приводит news.am.

«В условиях иной геополитической ситуации такая встреча могла бы быть полезна Армении, но сейчас, когда существует такое противостояние Запад-Россия, такая встреча, несомненно, приведет именно к усилению этого противостояния в нашем регионе.

Ходят слухи, достоверность которых я не могу подтвердить, что якобы нам пообещают деньги. ЕС и США должны потребовать от правительства Армении, чтобы в Армении была установлена реальная демократия, чтобы в Армении не было политзаключенных, чтобы была реальная борьба с коррупцией, а не сведение счетов избирательными и неправомерными средствами», – отметил Серж Саргсян.