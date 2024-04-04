Алиев: Наши политические отношения еще больше укрепятся с Республикой Конго

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Визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Азербайджан окажет очень положительное влияние и на дальнейшее сотрудничество двух стран. Наши политические отношения еще больше укрепятся.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в расширенном составе.

Выразив надежду, что в результате реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита, в торговом обороте появится положительная динамика, глава государства отметил:

«Сегодня мы провели с Вами широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной сферах, и вновь разногласий нет. Мы готовы к совместной работе в связи с COP29».