Евросоюз объявил о планах поддержать Армению в вопросе «несмертельного оружия» |
«Шушинская декларация…». Чавушоглу предупредил Францию в связи с поддержкой Армении |
Франция призвала Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором |
ISW: Теракт в «Крокусе» повысил явку в военкоматах России |
«В течение 48 часов». ЦРУ уведомило Израиль о возможном нападении Ирана |
Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции |
Беспокойство Баку относительно французской кампании по милитаризации Армении оправдалось |
Соцсети Instagram, WhatsApp и Facebook работают в штатном режиме (обновлено) |
Российский пропагандист: Украину надо разобрать на кирпичи |
Главное Политика

Алиев: Наши политические отношения еще больше укрепятся с Республикой Конго

Алиев: Наши политические отношения еще больше укрепятся с Республикой Конго

Визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Азербайджан окажет очень положительное влияние и на дальнейшее сотрудничество двух стран. Наши политические отношения еще больше укрепятся.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в расширенном составе.

Выразив надежду, что в результате реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита, в торговом обороте появится положительная динамика, глава государства отметил:

«Сегодня мы провели с Вами широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной сферах, и вновь разногласий нет. Мы готовы к совместной работе в связи с COP29».

Теги:
Из этой рубрики
Алиев: Наши политические отношения еще больше укрепятся с Республикой Конго
Политика

Алиев: Наши политические отношения еще больше укрепятся с Республикой Конго

2024/04/04, 13:36
Азербайджанский синдром и безутешная дипломатия
Политика

Азербайджанский синдром и безутешная дипломатия

2024/04/04, 13:02
Россия клянется Азербайджану в дружбе
Политика

Россия клянется Азербайджану в дружбе

2024/04/04, 11:52
Франция призвала Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором
Политика

Франция призвала Пашиняна определиться с внешнеполитическим вектором

2024/04/04, 11:14
Началась встреча президентов Азербайджана и Конго (фото)
Политика

Началась встреча президентов Азербайджана и Конго (фото)

2024/04/04, 10:42
В эфире Haber Global подняли вопрос об антиазербайджанской политике Макрона (видео)
Политика

В эфире Haber Global подняли вопрос об антиазербайджанской политике Макрона (видео)

2024/04/04, 00:28
Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции
Политика

Италия осудила антиазербайджанскую позицию Франции

2024/04/04, 00:09
Беспокойство Баку относительно французской кампании по милитаризации Армении оправдалось
Политика

Беспокойство Баку относительно французской кампании по милитаризации Армении оправдалось

2024/04/04, 00:06
Шойгу пригрозил Лекорню проблемами в случае отправки войск в Украину (обновлено)
Политика

Шойгу пригрозил Лекорню проблемами в случае отправки войск в Украину (обновлено)

2024/04/03, 23:59