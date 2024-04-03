У берегов Тайваня произошло сильнейшее землетрясение, есть жертвы и сотни пострадавших (обновлено)

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В результате землетрясения у восточного побережья Тайваня пострадали более 700 человек, сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Известно о как минимум четырех погибших. Еще 70 человек находятся под завалами домов.

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09:00 Утром 3 апреля к юго-западу от Окинавы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался вблизи восточного побережья Тайваня.

После этого была объявлена угроза цунами высотой до 3 м. По данным Центрального метеорологического управления острова, это стало самым мощным землетрясением на Тайване за последние 25 лет, передает ТАСС.

По данным портала «Чжунши синьвэньван», погибли 4 человек, еще 97 пострадали.

Магнитуду первого землетрясения японские метеорологи оценили в 7,5, однако позднее повысили оценку до 7,7. Сразу после первого землетрясения последовало второе, его магнитуду японские метеорологи оценили в 6,6.

Метеорологическая служба Тайваня оценила магнитуды произошедших землетрясений в 7,2 и 6,5. Позднее к востоку от Тайваня произошло еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4. Всего, согласно данным Центрального метеорологического управления острова, зафиксировано около 40 афтершоков магнитудой до 6,5.

Центральное информационное агентство острова со ссылкой на сейсмологов предупреждает, что в ближайшие дни на Тайване могут произойти землетрясения магнитудой до 7,0.



