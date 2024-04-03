У берегов Тайваня произошло сильнейшее землетрясение, есть жертвы и сотни пострадавших (обновлено) |
Волна протестов захлестнула турецкие города |
WP: США за две недели предупредили РФ, что теракт будет в «Крокусе» |
Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, множество пострадавших (обновлено, фото) |
МИД Азербайджана ответил Сежурне |
Боррель: ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать |
Кирби: Украинские военные принимают тяжелые решения (видео) |
Более половины жителей Газы находятся на грани голода |
Француза, совершившего акт вандализма в столичном метро, арестовали на 3 месяца |
Главное Мир

У берегов Тайваня произошло сильнейшее землетрясение, есть жертвы и сотни пострадавших (обновлено)

У берегов Тайваня произошло сильнейшее землетрясение, есть жертвы и сотни пострадавших (обновлено)

В результате землетрясения у восточного побережья Тайваня пострадали более 700 человек, сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Известно о как минимум четырех погибших. Еще 70 человек находятся под завалами домов.

***

09:00 Утром 3 апреля к юго-западу от Окинавы произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался вблизи восточного побережья Тайваня.

После этого была объявлена угроза цунами высотой до 3 м. По данным Центрального метеорологического управления острова, это стало самым мощным землетрясением на Тайване за последние 25 лет, передает ТАСС.

По данным портала «Чжунши синьвэньван», погибли 4 человек, еще 97 пострадали.

Магнитуду первого землетрясения японские метеорологи оценили в 7,5, однако позднее повысили оценку до 7,7. Сразу после первого землетрясения последовало второе, его магнитуду японские метеорологи оценили в 6,6.

Метеорологическая служба Тайваня оценила магнитуды произошедших землетрясений в 7,2 и 6,5. Позднее к востоку от Тайваня произошло еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4. Всего, согласно данным Центрального метеорологического управления острова, зафиксировано около 40 афтершоков магнитудой до 6,5.

Центральное информационное агентство острова со ссылкой на сейсмологов предупреждает, что в ближайшие дни на Тайване могут произойти землетрясения магнитудой до 7,0.


Теги:
Из этой рубрики
Столтенберг призвал сделать военные поставки стран НАТО Украине обязательными
Мир

Столтенберг призвал сделать военные поставки стран НАТО Украине обязательными

2024/04/03, 13:29
Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Мир

Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам

2024/04/03, 12:43
Макрон: Если Россия нанесет удар по французским войскам...
Мир

Макрон: Если Россия нанесет удар по французским войскам…

2024/04/03, 12:25
Казахстан снова отказался проводить военный парад 7 и 9 мая
Мир

Казахстан снова отказался проводить военный парад 7 и 9 мая

2024/04/03, 11:59
Власти Грузии решили повторно внести в парламент законопроект об иноагентах
Мир

Власти Грузии решили повторно внести в парламент законопроект об иноагентах

2024/04/03, 11:29
Байден и Си Цзиньпин обсудили TikTok
Мир

Байден и Си Цзиньпин обсудили TikTok

2024/04/03, 11:11
Казахстан обвинил российских пропагандистов в «дискредитации республики»
Мир

Казахстан обвинил российских пропагандистов в «дискредитации республики»

2024/04/03, 10:56
Президент Израиля принес извинения за гибель сотрудников WCK
Мир

Президент Израиля принес извинения за гибель сотрудников WCK

2024/04/03, 10:50
У берегов Тайваня произошло сильнейшее землетрясение, есть жертвы и сотни пострадавших (обновлено)
Мир

У берегов Тайваня произошло сильнейшее землетрясение, есть жертвы и сотни пострадавших (обновлено)

2024/04/03, 10:33