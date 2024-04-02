Боррель: ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать |
Кирби: Украинские военные принимают тяжелые решения (видео) |
Микроавтобус с рабочими перевернулся в Ходжавендском районе, 9 пострадавших (фото) |
Более половины жителей Газы находятся на грани голода |
Француза, совершившего акт вандализма в столичном метро, арестовали на 3 месяца |
Постпред США: Вопрос Южного Кавказа не входит в повестку встречи НАТО |
МИД: Жертвами армянских мин стали 350 человек |
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме |
Блинкен предрек вхождение Украины в НАТО |
Главное Странности

Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств перед Арменией

Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств перед Арменией

Россия не выполняет свои обязательства перед Арменией, которые у нее есть. Об этом было сказано в ходе сегодняшнего выступления премьер-министр республики Никола Пашиняна перед членами партии «Гражданский договор».

При этом глава правительства подчеркнул, что саму Армению в этом обвинить нельзя.

«В отношениях с Россией мы ничего неправильного не делали. Наши российские партнеры не могут показать нам ничего и сказать: «Вот здесь у вас были обязательства и вы их не выполнили». А мы можем показать и показываем», – отметил Никол Пашинян, которого цитирует «Вестник Кавказа».

По его словам, Ереван ожидает выполнения Москвой своих обязательств.

«Мы поднимаем легитимные вопросы и ожидаем на них полноценных ответов. Пока этих ответов нет, чтобы ни говорилось, вопрос не будет решен», – заявил глава правительства

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств перед Арменией
Странности

Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств перед Арменией

2024/04/02, 21:41
Симоньян после подозрения СБУ: Я многодетная мать
Странности

Симоньян после подозрения СБУ: Я многодетная мать

2024/04/02, 16:27
В России связали атаку Татарстана беспилотниками с Казахстаном
Странности

В России связали атаку Татарстана беспилотниками с Казахстаном

2024/04/02, 16:01
Черная дата в календаре для армян: апрель не ваш месяц
Странности

Черная дата в календаре для армян: апрель не ваш месяц

2024/04/02, 13:00
Власти России хотят ограничить сроки временного пребывания мигрантов
Странности

Власти России хотят ограничить сроки временного пребывания мигрантов

2024/04/02, 00:49
Атталь пошутил про ввод войск в Украину
Странности

Атталь пошутил про ввод войск в Украину

2024/04/01, 18:41
Талибов могут исключить в России из числа террористов
Странности

Талибов могут исключить в России из числа террористов

2024/04/01, 18:15
Приближенный к Пашиняну политолог пожелал армянам, живущим в России, «таджикский ум»
Странности

Приближенный к Пашиняну политолог пожелал армянам, живущим в России, «таджикский ум»

2024/04/01, 10:27
Мизулина против восстановления «Крокуса»
Странности

Мизулина против восстановления «Крокуса»

2024/03/31, 23:41