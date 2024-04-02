Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств перед Арменией

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Россия не выполняет свои обязательства перед Арменией, которые у нее есть. Об этом было сказано в ходе сегодняшнего выступления премьер-министр республики Никола Пашиняна перед членами партии «Гражданский договор».

При этом глава правительства подчеркнул, что саму Армению в этом обвинить нельзя.

«В отношениях с Россией мы ничего неправильного не делали. Наши российские партнеры не могут показать нам ничего и сказать: «Вот здесь у вас были обязательства и вы их не выполнили». А мы можем показать и показываем», – отметил Никол Пашинян, которого цитирует «Вестник Кавказа».

По его словам, Ереван ожидает выполнения Москвой своих обязательств.

«Мы поднимаем легитимные вопросы и ожидаем на них полноценных ответов. Пока этих ответов нет, чтобы ни говорилось, вопрос не будет решен», – заявил глава правительства