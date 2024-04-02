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Байрамов принял Каневского, покидающего Баку (фото)

Байрамов принял Каневского, покидающего Баку (фото)

2 апреля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджана Владислава Каневского по случаю завершения его дипломатической деятельности.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, подчеркнута важность расширения сотрудничества.

Было особо отмечено, что отношения между двумя странами и нашими народами имеют исторические корни, постоянно развиваются на основе уважения норм и принципов международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета.

Украинская сторона подчеркнула важность для ее страны гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджаном Украине, и поблагодарила за это.

На встрече были обсуждены и другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Посла Каневского поблагодарили за его вклад в развитие отношений между двумя странами, пожелали ему успехов в дальнейшей деятельности.

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