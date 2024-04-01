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Тофиг Зульфугаров: Армения и Россия затеяли странную игру

Тофиг Зульфугаров: Армения и Россия затеяли странную игру

Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров на своей странице в социальной сети Facebook поделился сегодня статусом о том, что Россия и Армения ведут странную игру.

«Уверен, что Россия и Армения продолжают играть в немного странную игру, стремясь всех убедить, что они «поссорились»… Должен признать, что играют они настолько увлечённо и с привлечением такого большого числа политмассовки, что многие, в том числе и у нас, начали подсчитывать «дивиденды» от этого «развода по-армянски».  Хочу посоветовать всем доверчивым не в меру «аналитикам» успокоиться и не поддаваться на пропагандистскую провокацию. «Прозападный-соросовец» Никол Пашинян пока говорит, громко и эмоционально», но только о паре десятков пограничников-фсбешников из аэропорта Звартноц, и пытается поставить под вопрос членство Армении в ОДКБ, которая политически умерла после своей единственной в истории «миссии» в Казахстане… Но зато тихим голосом или молчит о: военной базе в Гюмри; авиа-группе, то есть базе в Звартноце; совместной группе армяно-российских войск, имеющих совместное командование; совместном ПВО с единым командованием; пограничных отрядах ФСБ РФ, охраняющих все границы Армении, в том числе и условную с Азербайджаном; о том, что в силе остаются несколько десятков военных и военно-технических межгосударственных договоров и соглашений; о сотнях экономических договоров, включая и многосторонние в рамках ЕврАзЭС и СНГ.

В общем, до выхода из-под влияния РФ Армении ещё очень далеко. А для чего же этот договорной цирк-шапито? – спросите вы. Просто РФ разрешает своему «чемодану без ручки» пойти поклянчить деньги у Запада на пропитание. А что Запад? Он тоже все понимает и тоже участвует в этом представлении, правда, под маской спасителя «христианской сестрички» от «злых мусульман – азербайджанцев и турок». Так что 5 апреля будет объявлено о том, что «Мальчиш-Плохиш Никол» будет награжден очередной «банкой варенья и корзиной печенья» с разрешения Кремля», – написал Зульфугаров.

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