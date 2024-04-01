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Главное Общество

В Азербайджан введен мораторий на промышленный вылов рыбы

В Азербайджан введен мораторий на промышленный вылов рыбы

В связи с периодом нереста рыбы и других водных биоресурсов с 1 апреля 2024 года вступает в силу мораторий на промышленный вылов рыбы в реке Кура, озере Сарысу, Мингячевирском, Шамкирском, Аразском, Еникендском водохранилищах.

Как сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев, запрет на промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов продлится до 1 сентября.

По словам начальника Службы, для тех, кто занимается спортивной и любительской рыбалкой, покупка рыболовного билета не требуется, они могут заниматься рыбной ловлей на условиях, установленных законодательством.

Лица, виновные в нарушении правил в этой сфере, в том числе в незаконной охоте, несут ответственность, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом, сказал Алиев.

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