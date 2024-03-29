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Ряд полномочий Минюста по организации судебного дела передан Судебно-правовому совету

Ряд полномочий Минюста по организации судебного дела передан Судебно-правовому совету

Полномочия, осуществляемые Министерством юстиции в области организации работы судов, переданы Судебно-правовому совету (СПС), сообщает Minval.az.

Это отражено в поправке, предлагаемой к закону «О судах и судьях», которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и была рекомендована на рассмотрение парламента.

Так, в соответствии с проектом, на СПС возлагаются полномочия касательно ведения судебной статистики, организации делопроизводства в судах, обеспечения трудовых и социальных прав судей, принятия мер по исполнению и соблюдению трудовой дисциплины в судах, проверки состояния организации работы по этим направлениям в судах первой и апелляционной инстанций, в случае вакантности должностей председателя и заместителя председателя в судах первой инстанции временного возложения исполнения их обязанностей на одного из судей, направления судей судов первой инстанции с их согласия в другой суд, предоставления им отпусков, утверждения структуры и штатного расписания аппаратов этих судов.

В соответствии с другими изменениями, из закона исключается возможность обращения соответствующего органа исполнительной власти о возбуждении дисциплинарного производства в отношении судей и направления их в этот орган. Срок командировки судей с их согласия в Аппарат СПС сокращается до одного года.

Кроме того, проектом предусматривается право СПС возбуждать дисциплинарное производство в отношении судей судов всех инстанций в установленных законом случаях без наличия какого-либо обращения.Предложено, чтобы изменения вступили в силу с 1 июня 2024 года.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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