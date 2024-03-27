Французы посмотрели в бинокль на азербайджанскую границу

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Посол Франции в Армении Оливье де Котиньи и прибывшие в Армению французские депутаты ознакомились «с ситуацией безопасности» на условной границе с Азербайджаном.

Об этом сообщается в микроблоге Наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении в X.

«Мы рады были принять в Мартуни (Гегаркуникская область) посла Франции в Армении Оливье де Котиньи и депутатов Национального собрания Франции. Мы представили им нашу деятельность в этом районе и события в области безопасности вокруг Соткского золоторудного месторождения», – отмечается в сообщении.