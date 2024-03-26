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АЖД: Новая парковочная зона на вокзале предназначена для пассажиров поездов

АЖД: Новая парковочная зона на вокзале предназначена для пассажиров поездов

Парковка для автомобилей, расположенная на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая (верхняя часть станции метро «28 Мая») Бакинского железнодорожного вокзала, будет функционировать как зона встречи и отправки пассажиров, приезжающих на вокзал, сообщает АПА-Экономикс  со ссылкой на завотделом по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Санубар Назарова.

По ее словам, автомобили могут бесплатно парковаться здесь на 15 минут для высадки и посадки встречающих и уезжающих лиц: «Желающие парковаться более чем на 15 минут должны платить по установленным тарифам. Учитывая, что поездами ежедневно пользуются более 30 тыс пассажиров, в первую очередь будут созданы условия для того, чтобы пассажиры могли комфортно пользоваться услугами Бакинского железнодорожного вокзала».

С.Назарова также напомнила, что к услугам водителей наземные и подземные парковки «Azparkinq» вокруг вокзала.

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