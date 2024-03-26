Путин обвинил Украину в теракте в «Крокусе» |
В одном из моллов Баку зазвучал сигнал тревоги, людей эвакуировали (видео) |
Совет прессы Азербайджана осудил пропагандиста Соловьева |
СГБ задержала планировавшего теракты мужчину. Он также готовил покушение на главу Лянкярана (видео) |
Все четверо фигурантов дела о теракте в «Крокусе» арестованы (обновлено, фото, видео) |
Украина готовит новые операции в Крыму |
Слухи о поставках азербайджанской оборонной продукции в Украину опровергнуты |
Застрелился азербайджанский военнослужащий |
Теракт в «Крокусе»: погибли 137 человек, пострадали 182 (обновлено, фото, видео) |
Главное Общество

МВД Азербайджана провело операцию, из оборота изъято 157 кг наркотиков (видео)

МВД Азербайджана провело операцию, из оборота изъято 157 кг наркотиков (видео)

С 1 марта по сегодняшний день сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели около 30 операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в столице и регионах. В результате задержаны 28 человек и 2 члена организованных группировок.

В ходе операций изъято 157 кг наркотических веществ на 6 млн манатов, в том числе 91 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 42 кг героина, 17 кг метамфетамина, 7 кг опия, а также других видов наркотиков, 12 211 таблеток метадона, трамадола, «Лирики», 1 пистолет «Макаров», 13 патронов и 2 магазина.

Установлено, что задержанные получили незаконно доставленные в страну наркотики из Ирана для реализации на территории Азербайджана.

По фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

 

Теги:
Из этой рубрики
АЖД: Новая парковочная зона на вокзале предназначена для пассажиров поездов
Общество

АЖД: Новая парковочная зона на вокзале предназначена для пассажиров поездов

2024/03/26, 16:30
МВД Азербайджана провело операцию, из оборота изъято 157 кг наркотиков (видео)
Общество

МВД Азербайджана провело операцию, из оборота изъято 157 кг наркотиков (видео)

2024/03/26, 16:00
На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 33 мины и 121 НРБ
Общество

На освобожденных территориях Азербайджана обнаружено еще 33 мины и 121 НРБ

2024/03/26, 14:30
Завтра в Азербайджане будет +17°
Общество

Завтра в Азербайджане будет +17°

2024/03/26, 13:30
В Ханкенди обнаружены автоматы и боеприпасы
Общество

В Ханкенди обнаружены автоматы и боеприпасы

2024/03/26, 11:15
В одном из моллов Баку зазвучал сигнал тревоги, людей эвакуировали (видео)
Общество

В одном из моллов Баку зазвучал сигнал тревоги, людей эвакуировали (видео)

2024/03/25, 21:40
Сколько мобильного интернет-трафика ежемесячно расходуют в среднем жители Азербайджана
Общество

Сколько мобильного интернет-трафика ежемесячно расходуют в среднем жители Азербайджана

2024/03/25, 19:01
МЧС предупреждает население
Общество

МЧС предупреждает население

2024/03/25, 18:05
Гражданин Азербайджана спас более 100 человек во время теракта в «Крокусе» (видео)
Общество

Гражданин Азербайджана спас более 100 человек во время теракта в «Крокусе» (видео)

2024/03/25, 15:54