Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину вовсе не из-за любви к ней (видео)

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Европейский союз поддерживает Украину не из любви к украинскому народу, а исходит из собственных интересов. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу CNN.

«Мы не можем позволить России выиграть эту войну, иначе интересам США и Европы будет нанесен огромный ущерб. Это не вопрос щедрости, не вопрос поддержки Украины, потому что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах, а также в интересах США как глобального игрока, того, кто должен восприниматься как надежный партнер, обеспечивающий безопасность союзников, и именно поэтому мы призвали США открыть и одобрить дополнительный бюджет», – подчеркнул он.

При этом Боррель заявил, что ЕС делает все возможное, чтобы поддерживать Украину больше и быстрее.

Ранее по итогам прошедшего саммита ЕС 22 марта было объявлено, что Евросоюз ускорит и активизирует предоставление Украине военной помощи. В документе впервые подчеркивалось, что ЕС намерен помогать Киеву «настолько интенсивно, насколько будет необходимо».