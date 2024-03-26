Лондон и Вашингтон обвиняют Пекин в кибератаках

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Официальные лица США и Великобритании в понедельник, 25 марта, обвинили хакеров, связанных с Китаем, в том, что они стоят за «вредоносными» киберкампаниями, сообщает DW.

В Лондоне заместитель премьер-министра Оливер Дауден сообщил Палате общин, что в результате атак были взломаны избирательная комиссия и счета парламентариев Великобритании.

«Связанные с китайским государством субъекты несут ответственность за две вредоносные киберкампании, направленные на наши демократические институты и парламентариев», – сказал он, добавив, что попытки взломать электронные почтовые ящики британских законодателей были «безуспешными».

В заявлении британского правительства говорится, что разведывательная служба GCHQ «оценила, что системы Избирательной комиссии Великобритании с высокой вероятностью были взломаны связанным с китайским государством субъектом в период между 2021 и 2022 годами». Оперативные группы разведки «почти уверены», что группа APT31 «вела разведывательную деятельность против парламентариев Великобритании во время отдельной кампании в 2021 году», уточняют в сообщении.

Дауден сообщил, что Великобритания ввела санкции в отношении двух лиц, проживающих в Китае, а также организации, связанной с APT31 и что британские власти в ближайшие дни вызовут посла КНР для пояснений действий его страны.

Министерство финансов США в тот же день заявило, что ввело санкции против компании Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Company, которую оно называет подставной компанией министерства государственной безопасности Китая, «служившей прикрытием для многочисленных вредоносных киберопераций». Минфин обнародовал также имена двух китайских граждан, Чжао Гуанцзуна и Ни Гаобина, связанных с уханьской компанией, которых ведомство считает виновными в операциях, направленных на критически важные отрасли инфраструктуры США, включая оборонную, аэрокосмическую и энергетическую.

Министерство юстиции США дополнительно обвинило Чжао, Ни и еще пятерых хакеров в сговоре с целью совершения компьютерных вторжений и мошенничестве с использованием проводов. По его словам, их деятельность была частью 14-летней кибероперации, «направленной против американских и иностранных критиков, предприятий и политических деятелей».

По словам американских чиновников, эти люди входили в базирующуюся в Китае хакерскую группу «APT31», которая якобы совершала кибератаки на сотрудников Белого дома, сенаторов США и правительственных чиновников, критиковавших Пекин. По словам британских чиновников, эта группа также участвовала в операциях, направленных на британских парламентариев.

Позже в тот же день министр безопасности Новой Зеландии Джудит Коллинз заявила, что парламент ее страны был атакован этой группировкой в 2021 году. Однако по заявлению Коллинз, Новая Зеландия не сможет последовать примеру США и Великобритании в вопросе введения санкций против Китая, поскольку в Веллингтоне нет закона, который позволил бы ей это сделать.

Китай все обвинения отверг

Министерство иностранных дел Китая заявило, что страны должны основывать свои претензии на доказательствах, а не «клеветать на других, не имея под собой фактической базы».

Китайское правительство отвергло все обвинения в свой адрес. Как заявил 25 марта в Пекине официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Китай также является одной из главных жертв кибератак. «Происхождение кибератак является сложным и деликатным. Китай надеется, что все стороны прекратят распространять ложную информацию», – сказал он.