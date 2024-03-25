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Главное Экономика

Вырос госдолг Армении

Вырос госдолг Армении

По состоянию на конец февраля 2024 года госдолг Армении составил 11 млрд. 943 млн. долларов. В сравнении с началом года он вырос на 97,5 млн. долларов или 0,8%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Армении, пишет «Этк».

«В частности, внешний госдолг по положению на конец февраля составил 6 млрд. 441 млн. долларов, упав за два месяца на 60 млн. долларов или 0,9%. А внутренний долг составил 5 млрд. 502 млн. долларов, увеличившись примерно на 158 млн. долларов или 2,9%.

Таким образом, государственный долг Армении в настоящее время растет за счет внутреннего долга. Внутренними источниками являются государственные облигации, деньги, полученные от их выпуска, как и в случае с внешним долгом, государство направляет на расходы бюджета.

Внешними источниками являются международные организации, такие как Всемирный банк, Международный валютный фонд, а также такие государства, как Россия, Германия. Выпускаются также облигации в иностранной валюте.

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