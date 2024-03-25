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Омбудсмен Турции посетит пленных в Украине и России  

Омбудсмен Турции посетит пленных в Украине и России  

Главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч планирует на этой неделе посетить места содержания российских пленных в Украине, а также встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает турецкая газета Sabah.

Ш. Малкоч также сообщил, что позднее планирует посетить украинских пленных в России.

«Сначала мы осмотрим зоны боевых действий в Украине. Поедем в Одессу. Мы встретимся с семьями перемещенных лиц, которые были вынуждены мигрировать из-за войны. Мы встретимся с семьями украинских солдат, попавших в плен в России. Встретимся с президентом Зеленским», – сказал омбудсмен.

Он сообщил, что вместе с сопровождающей его делегацией планирует встретиться с российскими военнопленными в Украине, оценить ситуацию в лагерях для пленных с точки зрения соблюдения прав человека и пригодности условий содержания.

Аналогичную проверку, по его словам, планируется провести и в России: «Мы находимся в контакте с российскими коллегами по этому вопросу», – сказал он.

По результатам этих инспекций Малкоч планирует подготовить отчеты и передать их как руководству Украины и России, так и направить в международные организации.

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