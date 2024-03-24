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Куклачев: Весь Запад против России, а мусульманский мир за нас

Куклачев: Весь Запад против России, а мусульманский мир за нас

Представители творческой интеллигенции России переживают трагедию, случившуюся в «Крокус Сити Холле». Легендарный клоун Юрий Куклачев считает: Россия должна дать мощный отпор всем грязным и нечестивым людям, которые стоят за уничтожением чистого и прекрасного. Об этом он заявил в беседе с «МК».

– Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят, – заявил он. – Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами. Очень все ясно.

– Они не понимают одного: после таких трагедий они, наоборот, поднимают народный дух, – продолжает Куклачев. – Никакой растерянности, никакого роптания у нас нет и быть не может. Нам всем надо сейчас собраться и дать мощный отпор всей этой нечисти, которая собралась в Европе. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас. Потому что они поняли, что нельзя доверяться людям нечестивым, грязным, равнодушным, которые все строят на уничтожении чистого и прекрасного. Мы это увидели своими глазами.

– Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить, – уверен Юрий Дмитриевич. – Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст – преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское. Когда они поймут, что к ним может из Сибири прилететь наша ракета, осознают, что мы – не щенки, которых можно расстреливать. А мы люди – сильные и мощные, которые могут дать очень серьезный отпор. А тех, кто особенно воображает, можно на каком-нибудь острове и утопить, чтобы не мешался на горизонте и смуту не вносил. Ну что делать – сегодня время такое, к счастью, есть необходимое оружие. Наш президент об этом и сказал.

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