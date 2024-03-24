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В Киеве прошла акция памяти Самеда Вургуна (фото)

В Киеве прошла акция памяти Самеда Вургуна (фото)

В столице Украины Киеве была почтена память выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна.

Мероприятие было организовано 21 марта – в годовщину со дня рождения гениального драматурга и общественного деятеля в городской библиотеке, которая с 1978 года носит имя С.Вургуна, в 2006 году перед библиотекой был открыт памятник выдающемуся поэту, сообщает «Репорт».

В мероприятии вместе с коллективом библиотеки принял участие народный депутат Украины, соучредитель «Украинско-Тюркского Центра» Сергей Нагорняк. Совместно с сотрудниками библиотеки он возложил цветы к памятнику Самеду Вургуну.

Народный депутат обсудил возможности для новых проектов и активизации деятельности Киевской публичной библиотеки имени С.Вургуна, а также популяризации литературного наследия поэта. В ноябре 2023 года по инициативе и при поддержке Сергея Нагорняка в библиотеке уже состоялось крупное мероприятие, которое было посвящено годовщине победы Азербайджана во Второй Карабахской войне и Дню города Шуша. В нем приняли участие послы тюркских стран в Украине и другие почетные гости.

«Важно продолжать развивать культурный диалог между Украиной и Азербайджаном, актуализировать общие страницы истории и уделять внимание, популяризировать литературное наследие тех выдающихся поэтов, переводчиков, которые развивали отношения между нашими странами. Киевская публичная библиотека имени Самеда Вургуна важна еще и тем, что хранит культуру памяти украинско-азербайджанских отношений: это была любимая библиотека самого выдающегося украинского переводчика азербайджанской литературы, поэта, классика украинской литературы Мыколы Мирошныченко. Здесь проводили литературные вечера выдающиеся азербайджанские поэты, в частности, самый знаменитый азербайджанский украинист, переводчик и исследователь украинской литературы Аббас Абдулла. Очень важно продолжать традиции украинско-азербайджанских отношений, которые были сформированы, в том числе этими и другими выдающимися личностями», — рассказал нардеп Сергей Нагорняк.

Заведующая библиотекой Лариса Комарова рассказала о запланированных мероприятиях и проектах, к которым сейчас готовится коллектив библиотеки. Была также проведена выставка книг С.Вургуна и литературы о нем, которая была подготовлена к годовщине со дня рождения поэта.

«Библиотека продолжает быть интересной площадкой для проведения мероприятий. Мы будем и дальше прилагать усилия для развития украинско-азербайджанских культурных проектов», – отметила Лариса Комарова.

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