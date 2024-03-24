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Пилот «Феррари» выиграл австралийский этап Ф-1

Пилот "Феррари" выиграл австралийский этап Ф-1

Испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс – младший стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Австралии. Гонка прошла на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне, уточняет ТАСС.

Второе место занял его партнер по команде монегаск Шарль Леклер. Тройку лучших замкнул британец Ландо Норрис из «Макларена». Действующий чемпион мира нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен сошел с дистанции на четвертом круге из-за возгорания тормозного диска. Также гонку не смогли завершить пилоты «Мерседеса» британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Японии с 5 по 7 апреля.

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