В посольство Азербайджана в России не поступало никаких обращений в связи с терактом в «Крокус Сити Холл»

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В посольство Азербайджана в России не поступало никаких обращений в связи с терактом, произошедшим в «Крокус Сити Холл».

Об этом сообщили в посольстве.

Отмечено, что как только начала распространяться первая информация о жертвах теракта, посольство тщательно отслеживало всю поступающую информацию.

«Имени Севиндж Рустамовой, которая была включена в первоначальные списки, в обновленных списках не было. Однако в списках фигурировало имя Гусейнова Вугара Фуад оглу, 1983 года рождения, азербайджанца, скорее всего, являющегося гражданином России. В настоящее время посольство Азербайджана принимает все необходимые меры для уточнения этой информации, в том числе, местонахождения тела убитого, а также информации о его родных и близких», – говорится в информации посольства.

Отметим, по последним данным, в результате теракта, совершенного 22 марта, погибли 143 человека.