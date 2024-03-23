ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле»

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Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение на концертный комплекс «Крокус Сити Холл» в Подмосковье в пятницу, передают СМИ CNN, Reuters и др.

Отмечается, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за теракт в заявлении, опубликованном связанным с ИГИЛ новостным агентством Amaq в Telegram-канале.

При этом отмечается, что группировка «не предоставила доказательств, подтверждающих это заявление».

Как пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, США располагают разведывательными данными, подтверждающими, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт.