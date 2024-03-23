Эксперт: ИГИЛ последние годы «был зациклен» на России

190 Просмотров

В США подтверждают информацию, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит ИГИЛ. Так, The New York Times пишет, что в марте США собрали разведданные о том, что боевики планируют теракт в России.

Аналитик по борьбе с терроризмом в консалтинговой фирме по безопасности Soufan Group Колин Кларк уточняет, что ИГИЛ-К (подразделение организации в Афганистане) последние два года «был зациклен» на России, критикуя президента страны Владимира Путина в своей пропаганде. Сторонники террористического объединения говорят, что на его руках кровь мусульман — имея в виду войны России в Чечне, Сирии и Афганистане.

Издание также сообщает, что США сообщали об угрозе терактов в России не только публично 7 марта, но и в частном порядке российским чиновникам.