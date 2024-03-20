Военнослужащий покончил с собой

134 Просмотров

Военнослужащий азербайджанской армии покончил с собой из огнестрельного оружия, сообщил старший помощник военного прокурора – глава пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о самоубийстве офицера Н-ской воинской части Минобороны Мусаева Шахрияра Низами оглы.

«На основании поступившей информации сотрудники Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры провели осмотр тела и места происшествия, в качестве вещественных доказательств изъяли предметы, имеющие отношение к делу. В Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, опрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы и реализованы другие необходимые следственные мероприятия. В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено осуществление всех мер в соответствии с законодательством», – отметил Алиев.