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Блинкен указал на нехватку продовольствия в Газе

Блинкен указал на нехватку продовольствия в Газе

С серьезной нехваткой продовольствия столкнулось все население блокированного сектора Газа.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с филиппинским коллегой Энрике Манало в городе Манила.

«В страшной гуманитарной ситуации оказались и дети, и женщины, и мужчины в секторе Газа», – сказал глава американской дипмиссии, указав на доклады, подтверждающие острый продовольственный кризис в палестинском эксклаве.

Израилю необходимо сделать приоритетом защиту гражданского населения и оказание помощи тем, кто отчаянно нуждается в гуманитарном содействии, сказал Блинкен.

Госсекретарь заявил, что «будет добиваться прекращения огня в секторе Газа» во время визитов в Саудовскую Аравию и Египет на этой неделе.

В ходе встреч госсекретарь планирует обсудить также вопросы освобождения пленных и увеличения потока гуманитарной помощи в сектор Газа.

Блинкен подчеркнул, что обсудит с саудовскими и египетскими властями «правильную архитектуру прочного регионального мира».

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