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Азербайджанцы отпраздновали Новруз в Брюсселе

Азербайджанцы отпраздновали Новруз в Брюсселе

В столице Бельгии состоялось празднование Новруза, организованное Объединением азербайджанцев Fireland.

Выступивший на мероприятии со вступительной речью посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыхов поздравил членов азербайджанской общины по случаю праздника, сообщает «Азертадж».

Участники мероприятия были проинформированы о празднике Новруз, для них были проведены мастер-классы по раскрашиванию яиц, приготовлению шекербуры и пахлавы, детям рассказали о праздничных традициях бить яйца и оставлять шапки у порога, а также древнем танце «Яллы».

Подлинным украшением праздника стали выступления юных азербайджанцев, проживающие в Бельгии, и недавно созданного танцевального коллектива Fireland, которые участники мероприятия встретили аплодисментами.

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