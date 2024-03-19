Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

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Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам движения в связи с погодными условиями.

Управление ГДП города Баку обращается к водителям в связи с нестабильными погодными условиями с просьбой быть осторожными, принять превентивные меры для предотвращения аварий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, убедиться в технической исправности транспортных средств, контролировать работоспособность дворников и стеклоомывателей, а также наружных осветительных приборов автомобиля перед выездом на дорогу, соблюдать скоростной режим в соответствии с дорогой и погодой, избегать обгона, резких маневров и резких торможений без необходимости.

Пешеходам, являющимся наиболее беззащитными участниками дорожного движения, в свою очередь, также следует быть осторожными, не переходить не предназначенную для их движения проезжую часть, избегать действий, угрожающих жизни и здоровью их, а также других участников движения.