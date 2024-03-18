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Путин рассказал, что собирается сделать с территориями Украины

Путин рассказал, что собирается сделать с территориями Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что во время своего нового президентского срока будет решать задачи войны против Украины, укреплять армию. Кроме того, он заявил он планах создать «санитарную зону» в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

На вопрос, считает ли он необходимым захватить Харьковскую область Украины, Путин ответил, что если нападения продолжатся, Россия создаст буферную зону из большей части украинской территории для защиты российской территории.

«Я не исключаю, что, учитывая происходящие сегодня трагические события, мы будем вынуждены в какой-то момент, когда сочтем это целесообразным, создать некую «санитарную зону» на территориях, находящихся сегодня под киевским режимом», – сказал Путин.

Он отказался сообщить какие-либо подробности, но сказал, что такая зона, возможно, должна быть достаточно большой, чтобы предотвратить попадание вооружений иностранного производства на российскую территорию.

Он также заявил, что всем правоохранительным органам будут даны указания выявлять всех, кто с оружием воюет против России, имея в виду представителей Русского добровольческого корпуса.

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