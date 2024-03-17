Закир Гасанов выразил соболезнования пакистанской стороне

97 Просмотров

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшаду Мирзе. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных сил Пакистана в результате вероломного нападения террористов в северо-западном регионе Пакистана.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям.