ООН заявляет о гумкатастрофе в Газе

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То, что мы видим в Газе, – это не гуманитарный кризис, а кризис человечества.

Об этом говорится в заявлении Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

Представитель фонда в Палестине Доминик Аллен выступил перед журналистами в Нью-Йорке в режиме видеоконференции из Иерусалима после своего визита в Газу.

Аллен назвал ситуацию в Газе «кошмаром» и добавил, что дезинформация, а также насилие являются серьезной проблемой: «Я могу заверить вас, что ситуация в Газе намного хуже, чем вы можете себе представить и увидеть на фотографиях».

Заявив, что, покидая Газу, он испытывал сильный страх и беспокойство за 1 миллион женщин и девочек, Аллен сказал, что невозможно даже описать картины в Газе, что люди голодают и находятся в очень тяжелом положении.

Аллен отметил, что ситуация на севере Газы очень серьезная и люди каждый день борются за жизнь. «В Газе повсюду царит страх», – сказал он, добавив, что особенно тяжелая ситуация сложилась для беременных женщин.

Чиновник ООН отметил, что врачи в Газе больше не встречают детей с нормальным весом, а мертворождение стало широко распространенным явлением, и сказал: «По этой причине врачи и акушерки также хотят гуманитарного прекращения огня».

Отметив, что матери травмированы, Аллен ответил: «Дети должны быть завернуты в материнские руки, а не в мешки для трупов».

«То, что мы видим в Газе, – это не гуманитарный кризис, а гуманитарная катастрофа», – подчеркнул Доминик Аллен.