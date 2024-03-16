Водохранилище «Хакаричай» обеспечит питьевой водой почти 2 млн человек

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Завершена подготовка технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации по водохранилищу “Хакаричай” в Лачынском районе.

Об этом заявил начальник отдела инвестиций и управления проектами ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» при Государственном агентстве водных ресурсов Чингиз Аббасов, передает Report.

По его словам, с учетом объема водохранилища, высоты плотины и топографических условий, наиболее оптимальным вариантом является расположение плотины в 6 километрах к северо-западу от районного центра Лачын на реке Хакари.

«Из водохранилища емкостью 100 млн кубометров [ранее предполагалось 90 млн кубометров – ред.] планируется обеспечивать качественной питьевой водой 1,8 млн человек, проживающих в Баку и на освобожденных от оккупации территориях Лачынского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского, Физулинского, Агдамского районов. На магистральном трубопроводе, отходящем от водохранилища «Хакаричай”, предусмотрено строительство 3 ГЭС общей мощностью 19,15 МВт», – отметил он.

Отметим, что длина реки Хакари, берущей начало на территории Лачынского района, составляет 113 километров, среднегодовой расход воды – около 10,7 кубометров в секунду. Водохранилище «Хакаричай» предназначено для сбора питьевой воды.