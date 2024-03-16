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Леонид Слуцкий: Завещание великого Гейдара Алиева выполнено

Леонид Слуцкий: Завещание великого Гейдара Алиева выполнено

Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются по возрастающей.

Об этом журналистам заявил кандидат в президенты России, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «Азертадж».

«Я живу с Азербайджаном в душе и сердце давно. Хочу поздравить моего друга и брата – президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева с теми успехами, которые достигнуты сейчас в экономике Азербайджана, в том числе после возвращения домой Карабаха. Шуша и все остальные населенные пункты дома. То, что завещал основатель современного Азербайджана, великий Гейдар Алиев сегодня выполнено», – сказал Слуцкий.

Политик отметил, что «еще много осталось сделать для людей и их возвращения». «Уверен, что скоро будет подписан мирный договор. Хочу выразить уверенность, что многие значимые экономические проекты, особенно после визита в Баку председателя правительства Михаила Мишустина, будут реализовываться и развиваться. Хочу поблагодарить весь братский народ Азербайджана за поддержку господина Президента в его стремлении реализовать программные задачи по развитию сраны. Азербайджан сегодня одна из самых процветающих стран и экономик на постсоветском пространстве», – отметил кандидат в президенты РФ.

Леонид Слуцкий пожелал успехов Азербайджану и выразил уверенность, что двусторонние отношения между нашими странами будут развиваться еще быстрее и эффективнее.

Кандидат в президенты РФ отметил успешно развивающееся сотрудничество между Государственной думой и Милли Меджлисом.

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