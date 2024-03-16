Посол: Азербайджан подвергся кибератакам во время II Карабахской войны

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Азербайджан подвергся кибератакам во время Второй Карабахской войны.

Об этом заявил посол Турции в Чехии Эгемен Багыш во время выступления на панельном заседании на тему «Искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и новая парадигма безопасности в эпоху кибервойны» в рамках XI Глобального Бакинского форума. Его слова приводит «Тренд».

«Искусственный интеллект должен применяться с пониманием большей социальной ответственности. Турция предлагает это.

Турция также имеет передовые технологии в области дронов. Но мы используем дроны на гуманной основе. Если мы оставим это искусственному интеллекту, это будет иметь большие последствия. Потому что у искусственного интеллекта нет человеческих ценностей и эмоций», – добавил Э.Багыш.