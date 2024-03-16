Замминистра: Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак

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Азербайджан долгие годы является мишенью для кибератак.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов во время выступления на панельном заседании на тему «Искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и новая парадигма безопасности в эпоху кибервойны» в рамках XI Глобального Бакинского форума.

«Соответствующие ведомства сосредоточили свои усилия на кибербезопасности. По мере темпа развития цифровой области, меры кибербезопасности не могут адаптироваться к этому.

Кибератаки растут по всему миру. Нужны специалисты в этой области. Мы тоже сталкиваемся с такими серьезными проблемами. Нам необходимо разработать более гибкие и доступные стратегии. Мы должны присоединиться к международным договорам, соглашениям. Это необходимо для предотвращения кибервойны», – приводит «Тренд» слова С.Мамедова.