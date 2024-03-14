В Дубае арестовали футболиста российского клуба

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Запрос связан с возможностью дальнейшей экстрадиции Промеса в Нидерланды, сообщает De Telegraaf.

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Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Окружная прокуратура Амстердама выступила с заявлением касательно ареста футболиста.

«После конструктивного сотрудничества между властями Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведён на основании «красного уведомления», выданного Нидерландами. Нидерланды запросят экстрадицию этого человека. В настоящее время невозможно предоставить дополнительную информацию, чтобы избежать срыва текущего расследования», — говорится в заявлении.