Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гуманитарную операцию в Олешках Херсонской области удалось провести при участии первой леди США Мелании Трамп.
По его словам, на время операции боевые действия прекратились.
«Была настоящая тишина. Никаких атак. И мы спасли жизни», – сказал Зеленский в обращении к участникам 30-го Иберо-американского саммита.
Украинский лидер также отметил, что возвращение украинских военнопленных и вывезенных Россией детей зависит от решения президента РФ Владимира Путина.
«Когда Путин хочет, они возвращаются домой», – подчеркнул он.