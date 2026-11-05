Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гуманитарную операцию в Олешках Херсонской области удалось провести при участии первой леди США Мелании Трамп.

По его словам, на время операции боевые действия прекратились.

«Была настоящая тишина. Никаких атак. И мы спасли жизни», – сказал Зеленский в обращении к участникам 30-го Иберо-американского саммита.

Украинский лидер также отметил, что возвращение украинских военнопленных и вывезенных Россией детей зависит от решения президента РФ Владимира Путина.