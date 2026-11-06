Турецкий парламент одобрил соглашение о совместной обороне с Саудовской Аравией и Пакистаном, открыв путь к практической реализации договоренностей трех стран, сообщает TRT Haber.

За ратификацию Мекканского соглашения проголосовало большинство депутатов 600-местного парламента. Законопроект на рассмотрение законодательного органа внес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно турецкому законодательству, международные соглашения должны проходить парламентскую ратификацию. Кроме того, именно парламент уполномочен выдавать разрешение на отправку турецких военнослужащих за рубеж.

Мекканское соглашение подписали 7 августа Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

5 октября стороны договорились перейти к практическому выполнению обязательств в сфере совместной обороны. В частности, речь шла о мерах по развертыванию согласованных военных сил и средств на территории Саудовской Аравии.