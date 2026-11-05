Майор армии США в отставке, американский военный эксперт Джон Спенсер, возглавляющий направление исследований городской войны в Modern War Institute при Вест-Пойнте, в последний день пребывания в Баку посетил памятник «Освобожденная женщина». Своими впечатлениями он поделился в соцсети X.

«Для западного гостя в Азербайджане многое становится неожиданностью. Одна из них – светский характер страны с мусульманским большинством. Женщины здесь не обязаны покрывать голову, могут одеваться по своему выбору, занимать государственные должности и строить карьеру в самых разных сферах», – написал Спенсер.

По его словам, памятник в центре Баку изображает женщину, снимающую чадру. Установленный в 1960 году, он символизирует освобождение азербайджанских женщин, их право отказаться от покрывала, получать образование и участвовать в общественной жизни.

Спенсер также прокомментировал правила школьной формы в Азербайджане. Он подчеркнул, что ограничения на ношение хиджаба в государственных школах – не общенациональный запрет, как сообщали некоторые СМИ: за пределами школы женщины могут носить его свободно.

Сравнивая положение женщин в Азербайджане и соседнем Иране, Спенсер напомнил о 22-летней Махсе Амини, умершей в сентябре 2022 года после задержания полицией нравов из-за предполагаемого нарушения правил ношения хиджаба. По утверждению эксперта, Амини избили до смерти в заключении.

«Ее история – одна из многих историй о нарушениях прав человека иранским режимом: убийствах, пытках, сексуальном насилии и преследовании женщин, а также применении пулеметов против протестующих», – написал Спенсер.

В завершение он призвал: «Берите пример с Азербайджана».