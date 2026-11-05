Президент Украины Владимир Зеленский предложил другим странам сотрудничество в сфере беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы, заявив о готовности Киева делиться собственными технологиями и опытом.

«Сегодня ни одна страна не может быть по-настоящему защищенной без мощных беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы», – заявил Зеленский в обращении к участникам 30-го Иберо-американского саммита.

По его словам, такие технологии нужны не только для ведения войны, но и для охраны государственных границ, обеспечения безопасности на море и защиты территориальных вод и исключительных экономических зон.

«Речь также идет о защите труднодоступных территорий – гор, лесов и мест, которые сложно контролировать», – отметил украинский президент.

Он добавил, что беспилотники могут применяться и для спасения людей во время стихийных бедствий, а также для наблюдения, обеспечения безопасности и борьбы с преступностью.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже накопила значительный опыт в этой сфере и готова передавать его партнерам.

«Мы готовы делиться своим опытом, технологиями и разработанными нами системами», – сказал он.

Глава государства также пригласил заинтересованные страны присоединиться к украинской инициативе Drone Deals, направленной на развитие сотрудничества в сфере безопасности.