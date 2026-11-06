На востоке Пакистана в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 11 человек, еще 33 получили ранения, сообщает Dawn со ссылкой на полицию и спасательные службы.

Авария произошла в районе Пакпаттан провинции Пенджаб на трассе Депалпур-роуд. Спасательная операция продолжалась около трех часов. Для извлечения пострадавших и погибших из поврежденного транспорта задействовали не только спасателей, но и краны с другой тяжелой техникой.

По данным издания, восемь человек получили легкие травмы, еще 25 пострадавших доставили в районную больницу Пакпаттана.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.