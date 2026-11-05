Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения выборов в стране в онлайн-формате. Об этом сообщает Clash Report.
«Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламенту придется найти решения», – сказал Зеленский.
Он также обратил внимание на то, что миллионы украинских военнослужащих находятся на передовой, и обеспечить их участие в голосовании технически невозможно.
«Проводить выборы, в которых не смогут участвовать военные, несправедливо. Это на 100% несправедливо», – подчеркнул украинский лидер.