Игроку «Спартака» не советуют лететь в Баку на матч с «Нефтчи»

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Адвокат Игорь Бушманов предостерег игрока московского «Спартака» Квинси Промеса от посещения стран, с которыми у Нидерландов заключено соглашение о выдаче преступников. Его слова передает РИА Новости.

«Чтобы избежать возможных негативных событий в части, касающейся задержания, Промесу желательно не посещать любые страны, у которых с Нидерландами заключено соглашение о взаимной помощи по уголовным делам и выдаче разыскиваемых лиц. Это не исключает возможности задержания и решения вопроса о последующей выдаче», — сказал Бушманов.

23 марта «Спартак» планирует сыграть с «Нефтчи» в Баку.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.