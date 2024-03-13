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Путин предупредил о последствиях появления войск НАТО в Украине

Путин предупредил о последствиях появления войск НАТО в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что появление американских войск в Украине будет рассматриваться как интервенция.

«Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», — сказал президент в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Он также заявил, что западные военные находятся в Украине весь период войны, и если они легализуются, «это не изменит ситуации на поле боя».

«Сейчас они присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя», – заявил российский президент.

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