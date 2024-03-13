Греция превращает Армению в полигон для обкатки своего оружия

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Несмотря на потепление отношений между Турцией и Грецией, можно предположить, что Афины предпочитают держать камень за пазухой и пытаются нащупать возможности противостояния Анкаре, если вдруг отношения между странами вновь осложнятся, что не исключено. Причем в сложной игре Греции на этот раз будет задействован Южный Кавказ и непосредственно Армения, которую Афины собираются снабдить противодроновыми средствами защиты. Но обо всем по порядку…

Отношения между Афинами и Анкарой всегда были сложными и в январе 2018 года дошло чуть ли не до открытого противостояния. Достаточно вспомнить хотя бы, как в акватории Эгейского моря столкнулись греческий патрульный «Никифорос» и турецкий корвет «Кёйджегиз». Тогда турецкие пограничные корабли не позволили греческим катеру береговой охраны и патрульному судну приблизиться к островам Кардак (Имиа). Но затем наступил период потепления, поскольку после разрушительного землетрясения в Турции, в 2023 году, Греция посодействовала гуманитарной помощью и спасателями, что было оценено президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В знак благодарности было принято решение позабыть о разногласиях и вместе двигаться к созидательному миру. Так, стороны согласовали план по укреплению доверия в рамках двусторонних отношений.

Но греки, видимо, решили вести двойную игру, делать вид, что надеются и верят президенту Турции, а из-под полы вести свои игры. Тем более что после плана по укреплению доверия появился еще один противоречивый пункт в позициях сторон относительно войны в Израиле, по которой Турция поддерживает палестинцев, а Греция считает ХАМАС угрозой не только Израилю, но и всему региону.

И на фоне такого видимого потепления отношений с Анкарой Греции предоставилась возможность сделать еще один шаг, который, на первый взгляд, никак не должен раздражать Турцию, но на деле вряд ли стоит расценивать как дружеский по отношению к этой стране. Не говоря уже об Азербайджане. Речь идет о постепенном проникновении Греции на Южный Кавказ и обещании министра национальной обороны Никоса Дендиаса снабдить Армению неким «куполом» против беспилотников.

Естественно, этот шаг греков не понравится официальному Баку. Война с Арменией вроде завершена, и сейчас самое время говорить о мире и запускать какие-то мирные инициативы, а Армения в ответ вооружается и, помимо Индии и Франции, теперь привлекает к собственной милитаризации и Грецию. И если бы все купленное или принятое в дар Арменией оружие действительно было направлено исключительно на защиту, тогда, возможно, реакция Азербайджана была бы не столь сильно выраженной. Однако и индийское, и французское оружие хоть и называется самими поставщиками нацеленным на защиту, но явно содержит в себе все элементы оружия наступательного. И кто знает, какие сюрпризы в этом плане может преподнести Греция?

Но вернемся к отношениям Турции и Греции. Почему мы считаем, что указанная выше проармянская «противодроновая» инициатива Афин нацелена, прежде всего, против Турции? Более того, можно с уверенностью утверждать, что она не столько призвана защитить Армению, сколько саму Грецию.

Еще в январе этого года глава греческого Министерства обороны Никос Дендиас заявлял о том, что Греция выделит ассигнование на создание системы противодействия беспилотным летательным аппаратам в интересах национальных Вооруженных сил Греции. Повторимся: Греции, а не Армении. Выделение средств предусмотрено в рамках программы модернизации греческих Вооруженных сил до 2030 года, известной как «Повестка-2030». А как можно создавать нечто глобальное в сфере вооружения, касающееся интересов самой Греции, не опробовав систему где-то на стороне? Для этой цели идеально подходит Армения. И, кстати, греческий министр и не скрывает своих целей.

Так, в интервью газете «Нафтемпорики» он прямо и сказал: «Технологические разработки в области дронов и систем борьбы с дронами изменили способы ведения войны в мире. Во время моего недавнего визита в Армению я был подробно проинформирован об их использовании на современном поле боя. Напомню, что это страна, вооруженные силы которой подверглись нападению со стороны армии, которая массово использовала дроны, в том числе беспилотники Bayraktar. По той же причине мы будем взаимодействовать с Арменией в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере обороны и с учетом уроков, извлеченных из конфликта в Нагорном Карабахе».

То есть сказанное следует расценивать следующим образом: пусть Армения греческими противодроновыми системами поборется с турецкими беспилотниками, которые использует Азербайджан, или непосредственно с азербайджанскими беспилотниками, изготовленными на базе турецких технологий, а «мы посмотрим со стороны и апробируем свое оружие».

Хотя зачем мы говорим все это вместо самих греков? Никос Дендиас сам открыто заявил: «Мы будем быстро работать над тем, чтобы преодолеть данное отставание от соседних стран, а также над тем, чтобы создать «купол» против беспилотников, охватывающий территорию Греции». Так что по греческой логике Армении во всей этой игре отведена роль апробирующей стороны, а Южному Кавказу – роль некоего полигона для войн.

«А что же мировое сообщество?» – спросите вы. Если имеется в виду развитые страны мира, и конкретно Запад, то он на протяжении десятилетий открыто показывает свое предвзятое отношение к Турции. Если мы говорим о Евросоюзе, то здесь, конечно же, невозможно не вспомнить об искусственных препонах, которые выдвигает эта организация по отношению к Турции в вопросе членства в ЕС. А отношение США очень даже очевидно демонстрирует вопрос покупки Турцией злосчастных американских F-35.

Который год Турция добивается от США этих самолетов и слышит в ответ всякие оговорки. Хотя вроде бы есть основанная самими США организация, известная под аббревиатурой НАТО, вроде бы есть вторая по численности армия этого североатлантического альянса, и американцам теоретически должно быть выгодно укреплять Турцию, которая самими США объявляется реальном форпостом НАТО на Ближнем Востоке. Но все это не помешало США регулярно оттягивать вопрос передачи истребителей пятого поколения F-35 Турции. А вот Греция при этом может с легкостью их получить, потому как в январе 2024 года Госдепартамент США разрешил возможную продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд. Причем речь идет о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и иного оборудования. Если ли необходимость в других доказательствах одностороннего подхода США и в целом всего Запада к тюркскому вопросу?

Рауф Насиров